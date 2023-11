Basket: Nba Cup, definito il quadro dei quarti di finale

New York, 29 nov. - (Adnkronos) - Al termine di un mese di sfide (e sette turni durante i quali le gare di regular season sono valse anche per l'In-Season Tournament) si è definito il tabellone delle otto squadre che si affronteranno il 4 e il 5 dicembre in quattro sfide dirette per guad...

New York, 29 nov. – (Adnkronos) – Al termine di un mese di sfide (e sette turni durante i quali le gare di regular season sono valse anche per l'In-Season Tournament) si è definito il tabellone delle otto squadre che si affronteranno il 4 e il 5 dicembre in quattro sfide dirette per guadagnarsi un posto alle Final Four di Las Vegas. Questi i 4 quarti di finale. Eastern Conference: Milwaukee Bucks-New York Knicks; Boston Celtics-Indiana Pacers. Western Conference: Los Angeles Lakers-Phoenix Suns; Sacramento Kings-New Orleans Pelicans.