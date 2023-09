Basket: Nba, Curry si allena nel deserto di Dubai

Dubai, 27 set. – (Adnkronos) – Stephen Curry, in attesa di riabbracciare compagni e staff tecnico dei Golden State Warriors lunedì prossimo al Chase Center di San Francisco per l'ìinizio del training camp, si trova da qualche giorno a Dubai. Il programma del suo viaggio è più o meno quello di ogni stella della Nba: un po' di tempo libero, che per Curry, anche negli Emirati Arabi, significa prima di tutto golf, qualche evento organizzato dagli sponsor e qualche ora da dedicare all'allenamento. E infatti il 4 volte campione Nba si è fatto accompagnare a Dubai da Carl Bergstrom, per diversi anni preparatore atletico degli Warriors e dal 2022 passato alla SC30 Inc., la società di proprietà del giocatore. L'idea di Bergstrom per aumentare la resistenza e la forza nella parte bassa del corpo di Curry? Una sessione di corsa tra la sabbia e le dune del deserto di Dubai. Nel video pubblicato dallo stesso Bergstrom, i due corrono a piedi nudi in uno scenario mozzafiato.