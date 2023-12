Basket: Nba, Dallas rimonta i Lakers e vince 127-125

Dallas, 13 dic. - (Adnkronos) - Vittoria casalinga dei Dallas Mavericks (15-8) che superano in rimonta per 127-125 i Los Angeles Lakers (14-10) reduci dal trionfo in Nba Cup. A guidare i texani è sempre Luka Doncic, ma Dallas trova anche la grande serata di Dante Exum (26 punti con 7/9 da tre...

Dallas, 13 dic. – (Adnkronos) – Vittoria casalinga dei Dallas Mavericks (15-8) che superano in rimonta per 127-125 i Los Angeles Lakers (14-10) reduci dal trionfo in Nba Cup. A guidare i texani è sempre Luka Doncic, ma Dallas trova anche la grande serata di Dante Exum (26 punti con 7/9 da tre) e 32 punti di Tim Hardaway Jr. in uscita dalla panchina. Ai californiani non bastano le eccellenti prestazioni di LeBron James e Anthony Davis. Senza Kyrie Irving, il fuoriclasse sloveno è ancora una volta costretto a fare gli straordinari per portare Dallas alla vittoria. Con i suoi 33 punti Doncic fa registrare l’ottava partita consecutiva a più di trenta punti, aggiungendo anche 17 assist e 6 rimbalzi.

Dopo la grande prestazione in finale di Nba Cup, Davis conferma il suo ottimo momento. Il lungo dei Lakers chiude con 37 punti, 11 rimbalzi e 2 stoppate tirando 15/21 dal campo e segnando anche la sua prima tripla dallo scorso 29 ottobre. Anche per James l’abbrivio preso a Las Vegas sembra continuare, nonostante la sconfitta la stella gialloviola ha chiuso con 33 punti (di cui 11 nella battaglia punto a punto con Doncic del 4° quarto), 8 rimbalzi e 9 assist.