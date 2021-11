Basket: Nba, Denver ko 103-89 e Philadelphia torna a vincere dopo 5 sconfitte

Denver, 19 nov. – (Adnkronos) – Anche senza il ritorno in campo del loro leader Joel Embiid (assente per la sesta gara in fila) i Sixers (9-7) riescono a interrompere una striscia di cinque sconfitte consecutive battendo a domicilio i Nuggets (9-6) per 103-89.

Decisivo il 29-17 di parziale nel terzo quarto propiziato dai canestri di un Tyrese Maxey da 22 punti con 9/15, ben supportato da Seth Curry (20 punti e 5 assist). Importante anche il contributo del rookie Charles Bassey che limita nel secondo tempo la stella di Denver Nikola Jokic e segna 12 punti a cui aggiunge 7 rimbalzi. Il fuoriclasse serbo mette comunque a referto 30 punti, 10 rimbalzi e 7 assist.