Basket: Nba, Doncic torna e segna 53 punti e Dallas batte Detroit

– (Adnkronos) – Vittoria casalinga per Dallas (27-25) che supera 111-105 Detroit (13-39). I Pistons vanno avanti anche di 11 lunghezze nel terzo quarto, ma subiscono la rimonta dei texani, con Dinwiddie che segna 10 dei suoi 12 punti nel quarto finale risultando decisivo nonostante lo 0/6 dall’arco (per i Mavs un negativo 10/34 finale). Dinwiddie è l'unico giocatore dei Mavs oltre a Luka Doncic in doppia cifra.

A Detroit non bastano i 29 con 10/15 al tiro (4/7 da tre) di Bojan Bogdanovic. Con questa vittoria Dallas è al sesto posto della combattutissima Western Conference

A guidare Dallas ci pensa un super Doncic, al rientro dopo la distorsione alla caviglia, che mette a referto 53 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. La stella slovena domina la partita tirando 17/24 dal campo, con 5/11 dall’arco e 14/18 ai liberi.

Per lui anche 2 palle rubate (e 4 perse) E’ la quarta volta che supera quota 50 in questa stagione, la quinta in carriera. Al momento Doncic è secondo nella classifica marcatori a quota 33.4 di media dietro solo a Joel Embiid (33.6).