Basket: Nba, Doncic vince il duello con Jokic e Dallas vince a Denver 116-115

Denver, 7 dic. - (Adnkronos) - Vittoria di misura per 116-115 di Dallas (13-11) a Denver (14-10). Finale concitato e divertente nella sfida vinta letteralmente all’ultimo secondo e canestro da parte dei Mavericks, che avanti nel punteggio per buona parte della sfida si fanno rimontare e supera...

Denver, 7 dic.

– (Adnkronos) – Vittoria di misura per 116-115 di Dallas (13-11) a Denver (14-10). Finale concitato e divertente nella sfida vinta letteralmente all’ultimo secondo e canestro da parte dei Mavericks, che avanti nel punteggio per buona parte della sfida si fanno rimontare e superare dalla tripla di Bruce Brown e meno di 40 secondi dalla sirena, alla quale 24 secondi dopo risponde Dorian Finney Smith sapientemente liberato dalla lettura del raddoppio di Luka Doncic – guida di un gruppo abile a gestire i tiri liberi nel finale e giunto alla quarta vittoria nelle ultime cinque gare.

Alla sirena finale Luka Doncic raccoglie l’ennesima tripla doppia di una stagione condotta finora da leader, nonostante una serata incolore al tiro chiusa con 5/17 dal campo e 22 punti a referto (frutto dell’ottimo 4/9 dall’arco e dai viaggi in lunetta), a cui aggiunge 10 rimbalzi e 12 assist – leggendo al meglio le scelte della difesa Nuggets e vincendo lo scontro diretto con Nikola Jokic, altro candidato al premio di Mvp dell’anno che si ferma a 19 punti realizzati con 8 rimbalzi e 8 assist, in quella che per i Nuggets è la terza sconfitta in fila.

Discorso a parte poi va fatto per Tim Hardaway Jr., autore di 29 punti con 7/12 dal campo e 6/8 dall’arco con un paio d’assist e tre recuperi: il suo impatto è una delle principali ragioni della ripresa dei Mavericks negli ultimi 10 giorni, particolarmente ispirato dopo la decisione di coach Kidd di farlo partire in quintetto, con Hardaway che sta rispondendo tirando con un clamoroso 54.5% da tre punti.