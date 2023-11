Basket: Nba, Embiid show e i Sixers travolgono i Lakers

Philadelphia, 28 nov. -(Adnkronos) - I Philadelphia 76ers (12-5) travolgono in casa i Los Angeles Lakers (10-8) per 138-94. Joel Embiid va in tripla doppia, Tyrese Maxey segna 31 punti e distribuisce 8 assist e i Sixers dominano dal primo all'ultimo minuto. I gialloviola hanno un buon Anthony D...

Philadelphia, 28 nov. -(Adnkronos) – I Philadelphia 76ers (12-5) travolgono in casa i Los Angeles Lakers (10-8) per 138-94. Joel Embiid va in tripla doppia, Tyrese Maxey segna 31 punti e distribuisce 8 assist e i Sixers dominano dal primo all'ultimo minuto. I gialloviola hanno un buon Anthony Davis (17 punti e 11 rimbalzi), ma tirano malissimo dalla lunga distanza (25.1%) e di fatto non entrano mai nella partita. Philadelphia stravince la lotta a rimbalzo (48-32) e si porta a casa la 12° vittoria in stagione. La partita di Embiid dura poco meno di 31 minuti, perché la stella dei Sixers guarda il 4° quarto dalla panchina dopo aver annientato i Lakers con 30 punti, 11 rimbalzi e 11 assist, tirando 9/15 dal campo.