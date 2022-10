Basket: Nba, Fontecchio non basta a Utah che incassa a Houston primo ko stagionale

Houston, 25 ott. – (Adnkronos) – I miseri 64 secondi complessivi che aveva accumulato nelle prime tre gare stagionali resteranno probabilmente soltanto un brutto ricordo: a Simone Fontecchio infatti sono bastati 16 minuti sul parquet per mettere in mostra almeno in parte il suo 'arsenale' offensivo, raccogliendo 13 punti con 5/9 dal campo e ben tre triple a bersaglio.

La bella prova del 26enne italiano non è bastata però ad evitare la prima sconfitta stagione per i suoi Utah Jazz (3-1) battuti 114-108 a Houston dai Rockets (1-3) trascinati dal trio Kevin Porter (26 punti e 10 rimbalzi), Jalen Green (25 punti) e Jabari Smith (21 punti e 9 rimbalzi).

Fontecchio ha fatto vedere di cosa è capace, sia attaccando il ferro, che mantenendo la giusta fisicità in difesa: “Simone è stato fantastico”, ha sottolinea coach Hardy a fine gara.

“Ci ha dato una spinta per provare a recuperare, è davvero un ottimo tiratore e sa come si sta su un campo da basket. Ha battuto bene i Close-out su di lui, preso alcune ottime decisioni in attacco: sono davvero felice per lui”.

Il diretto interessato invece, nonostante la delusione per il ko, resta sempre molto concentrato: “Devo riuscire a non distogliere l’attenzione dal campo: ci sono tanti aspetti del mio gioco su cui devo ancora lavorare.

Ho giocato 15 minuti ad esempio e commesso 4 falli: questa è una delle cose da non fare. Ma non posso nascondere la mia felicità per aver dato una mano alla squadra”.