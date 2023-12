Basket: Nba, Fontecchio protagonista nel successo di Utah su New York

Salt Lake City, 14 dic. -(Adnkronos) - Utah (8-16) torna alla vittoria superando in casa per 117-113 i New York Knicks (13-10). I padroni di casa ritrovano la loro stella Lauri Markkanen dopo tre settimana di stop per infortunio e l'ala finlandese guida i Jazz con 23 punti e 8 rimbalzi, coadiuv...

Salt Lake City, 14 dic. -(Adnkronos) – Utah (8-16) torna alla vittoria superando in casa per 117-113 i New York Knicks (13-10). I padroni di casa ritrovano la loro stella Lauri Markkanen dopo tre settimana di stop per infortunio e l'ala finlandese guida i Jazz con 23 punti e 8 rimbalzi, coadiuvato da Colin Sexton che ne mette 26 con anche 7 assist. I Knicks tirano male dal campo (9/39 da tre) e provano ad aggrapparsi a Julius Randle (32 punti, 12 rimbalzi e 6 assist) ma il loro tentativo di rimonta si spegne nel finale a causa della precisione di Utah dalla lunetta. Il rientro di Markkanen non costa il posto in quintetto a Simone Fontecchio, confermato nello 'starting five' da coach Will Hardy. L’azzurro non delude, gioca 31 minuti faticando un po’ al tiro (4/12) ma segnando comunque 15 punti (terzo miglior marcatore dei suoi), a cui aggiunge anche 6 rimbalzi, 2 assist e 2 palle rubate.