Basket: Nba, Fontecchio segna 24 punti e trascina Utah alla vittoria a Portland

Portland, 15 dic. – (Adnkronos) – Simone Fontecchio trascina Utah (9-16) al successo in trasferta a Portland (6-17) per 122-114. Il nazionale azzurro, partito ancora in quintetto sfodera la miglior prestazione stagionale segnando 24 punti in poco meno di 25 minuti sul parquet, con un eccellente 7/8 dal campo, segnando tutte e 5 le triple tentate e aggiungendo anche 5 rimbalzi e una palla rubata. Oltre a lui per i Jazz ottime prove di Colin Sexton (27 punti) e Talen Horton-Tucker (23). L’unica nota positiva in casa Blazers è rappresentata dalla doppia doppia (23 punti e 10 assist) del rookie Scoot Henderson.