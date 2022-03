Basket: Nba, George torna e i Clippers superano Utah in rimonta da -25

Los Angeles, 30 mar. -(Adnkronos) – Clamoroso vittoria in rimonta da -25 dei Los Angeles Clippers su Utah per 121-115. Il quarto periodo da 39-21 ribalta completamente la partita, con il pubblico californiano galvanizzato per il ritorno in campo di Paul George dopo più di tre mesi fuori dai giochi.

Il suo rientro permette alla squadra di coach Tyronn Lue di interrompere una striscia di cinque sconfitte in fila, confermandosi come specialisti in rimonte.

Si tratta infatti della dodicesima vittoria stagionale rimontando da almeno 13 lunghezze di svantaggio, un record in tutta la Nba. George ne è stato assoluto protagonista: pur avendo un limite al minutaggio, l’All-Star ha chiuso con 34 punti in meno di 31 minuti tirando 10/20 dal campo, 6/9 da tre e 8/11 ai liberi, accompagnato dai 21 di Reggie Jackson (8/24 al tiro) e dai 17 di Luke Kennard, oltre ai 14 con 7 rimbalzi e 6 assist di un Isaiah Hartenstein decisivo nel quarto periodo con due canestri 'clutch' in faccia a Rudy Gobert.

Sono cinque le sconfitte in fila dei Jazz, che ancora una volta si sciolgono sul più bello e arrivano ai playoff con meno certezze di quelle che avrebbero voluto, venendo anche raggiunti da Denver in classifica. Donovan Mitchell chiude con 33 punti ma non è incisivo nel finale, così come i 19 punti di Mike Conley e i 17 di Jordan Clarkson non riescono a invertire la rotta, specialmente nella metà campo difensiva dove i Clippers hanno tirato col 57% nel quarto finale.