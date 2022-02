Basket: Nba, gli Hawks di Gallinari ko in casa contro San Antonio

Atlanta, 12 feb. – (Adnkronos) – Successo in trasferta per San Antonio (21-35) che si impone 136-121 ad Atlanta (26-29). Gli Spurs, una delle peggiori squadre Nba quando si tratta di tirare dall’arco, trovano una super serata a livello realizzativo contro la pessima difesa Hawks, chiudendo con 18/32 dall’arco e il 55.6% dal campo (50/90) e travolgendo Atlanta a domicilio nonostante i 18 punti e 11 assist di un Trae Young spazzato via dal parquet (-30 di plus/minus) come tutto il resto del quintetto titolare.

Protagonista assoluto del successo dei texani è Dejounte Murray, autore di 32 punti e 15 assist (entrambi massimi in carriera eguagliati), a cui aggiunge anche 10 rimbalzi completando così l’undicesima tripla doppia in stagione e la 15esima in carriera – superato David Robinson come primatista all-time nella storia di San Antonio. Ottima prova anche per un Keldon Johnson da 26 punti e 6/8 dall’arco, mentre sono 20 quelli realizzati da Devin Vassell (+40 di plus/minus in 28 minuti sul parquet).

Uno dei pochissimi a salvarsi nella pessima serata Hawks è Danilo Gallinari – componente di una second-unit che rimette in parte in carreggiata Atlanta: per il numero 8 azzurro sono 16 punti con 4/11 al tiro, 9 rimbalzi e un passaggio vincente. A differenza del gruppo dei titolari chiude con +12 di plus/minus – magra consolazione per una squadra che resta al 10° posto a Est.