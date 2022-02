Basket: Nba, Golden State rimonta da -17 e vince a San Antonio

San Antonio, 2 feb. -(Adnkronos) – Sotto di 17 lunghezze e senza Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond e Andrew Wiggins, gli Warriors dimostrano di essere una grande squadra e battono gli Spurs 124-120 in rimonta in back-to-back nonostante i 27 punti, 9 rimbalzi e 9 assist di un Dejounte Murray sempre in odor di tripla doppia e i 21 realizzati da Keldon Johnson con 8/10 al tiro.

Per San Antonio è la quinta sconfitta nelle ultime sette, con il play-in e i Blazers che restano a due gare e mezza di distanza.

Senza tutti i big a disposizione e con un quintetto imbottito di riserve, Golden State si aggrappa a un Jordan Poole da 31 punti – autore anche della tripla che a meno di 18 secondi dalla sirena regala agli Warriors il definitivo vantaggio in un match conquistato grazie al 35-16 di parziale finale.

“Sapevo che avrebbe segnato nel momento del bisogno”, racconta al termine Jonathan Kuminga che ne aggiunge 19 con 8/15 al tiro dalla panchina. Per i Warriors è la settima vittoria in fila.