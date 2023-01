Basket: Nba, Golden State ritrova Curry ma perde in casa con Phoenix

San Francisco, 11 gen.

-(Adnkronos) – Senza gli infortunati Devin Booker e Chris Paul, i Phoenix Suns (21-21) vincono 125-113 sul campo dei Golden State Warriors (20-21) trovando una vittoria cruciale in un periodo terribile a livello di risultati grazie ai 26 punti, 9 rimbalzi e 5 assist di Mikal Bridges – uno dei cinque giocatori in doppia cifra in un match controllato da Phoenix, con Golden State che ritrova l’infortunato Steph Curry sul parquet (24 punti e 5/15 dall’arco) ma subisce un pesante ko casalingo nonostante i 29 punti con 10/24 al tiro di Klay Thompson e i 27 messi a referto da Jordan Poole in uscita dalla panchina.