Basket: Nba, Haliburton show e Indiana vince a Philadelphia

Philadelphia, 15 nov. -(Adnkronos) – Vittoria in trasferta degli Indiana Pacers (7-4) per 132-126 sul campo dei Philadelphia 76ers (8-2). Gli ospiti si prendono la rivincita dopo la sconfitta di domenica e interrompono la striscia di 8 vittorie consecutive dei Sixers. I Pacers comandano nel risultato per buona parte della gara, ma i padroni di casa rientrano e sorpassano nel 4° quarto. Nel finale, però, i ragazzi di coach Rick Carlisle piazzano il parziale di 11-2 che vale la vittoria. L'Mvp della scorsa stagione Joel Embiid va a referto con 39 punti, 12 rimbalzi e 6 assist, mentre Tyrese Maxey ne mette 27 ma tira 9/23 dal campo. Indiana trova 27 punti da Obi Toppin ed è trascinata da un Tyrese Haliburton in formato Mvp. Il tabellino della guardia di Indiana dice 33 punti con 11/18 dal campo, 15 assist, 7 rimbalzi e 2 palle rubate e zero palle perse.