Basket: Nba, i Lakers battono i Timberwolves al supplementare a volano ai playoff

Los Angeles, 12 apr. -(Adnkronos) – Serve un tempo supplementare ai Los Angeles Lakers per sconfiggere 108-102 i Minnesota Timberwolves e qualificarsi ai playoff, dove affronteranno i Memphis Grizzlies al primo turno. Minnesota fa gara di testa per oltre 40 minuti, poi crolla nel finale, sembra battuta negli ultimi secondi ma poi grazie a un ingenuità di Anthony Davis riesce ad acciuffare l’overtime: negli ultimi cinque minuti però non c’è partita e i Lakers vanno così avanti. Uno dei passaggi decisivi della sfida arriva a meno di due secondi dalla sirena, quando sul 95-95 LeBron James fa collassare la difesa su di sé e poi riapre per Dennis Schröder in angolo: tripla, +3, festa grande a L.A.. Sembra fatta, ma sull’ultimo possesso, Anthony Davis si lancia in angolo a chiudere una complicata tripla di Mike Conley che ne approfitta, subisce fallo e manda a bersaglio i tre tiri liberi riportando di nuovo in parità la sfida e forzando così l’overtime.

Alla sirena finale il miglior realizzatore in casa Lakers è ancora una volta LeBron James, autore di 30 punti con 12/21 al tiro a cui aggiunge anche 10 rimbalzi e sei passaggi vincenti – esausto al termine di un match in cui resta sul parquet per 45 minuti. Due in più di quelli a cui prende parte Anthony Davis, che ne mette 24 con 15 rimbalzi, quattro assist e tre stoppate, mentre il terzo violino arriva dalla panchina ed è uno scatenato Dennis Schröder – cruciale negli ultimi 20 minuti di gara con i suoi 21 punti e un eloquente +22 di plus/minus. Minnesota invece annaspa nel finale, segnando 16 punti complessivi negli ultimi 17 minuti di gioco: alla sirena finale sono 23 punti per un decisivo Conley, al cui fianco fa molto bene anche un Karl-Anthony Towns da 24, 11 rimbalzi e cinque assist. Senza lo squalificato Rudy Gobert, ma con un Kyle Anderson pronto a guidare la squadra con 12 punti e 13 assist, a mancare all’appello è soprattutto Anthony Edwards che chiude con nove punti e un disastroso 3/17 al tiro con 0/9 dall’arco.