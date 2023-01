Basket: Nba, i Magic di Banchero vincono a Portland

Portland, 11 gen. - (Adnkronos) - Successo esterno dei Magic (16-26) di Paolo Banchero a Portland contro i Blazers (19-21) per 109-106. Franz Wagner segna 29 punti, Wendell Carter Jr. ne aggiunge 20 con 10 rimbalzi e Orlando conquista un importante successo in back-to-back in trasferta su un campo d...

– (Adnkronos) – Successo esterno dei Magic (16-26) di Paolo Banchero a Portland contro i Blazers (19-21) per 109-106. Franz Wagner segna 29 punti, Wendell Carter Jr. ne aggiunge 20 con 10 rimbalzi e Orlando conquista un importante successo in back-to-back in trasferta su un campo difficile come quello di Portland, resistendo alla rimonta dei padroni di casa dopo essere stati in vantaggio anche di 19 lunghezze nel corso del primo tempo.

Decisivi i liberi a bersaglio nel finale firmati da Markelle Fultz (18 punti con 7/8 al tiro), con i padroni di casa che sbagliano la tripla del potenziale pareggio sulla sirena.

Banchero resta in campo per 38 minuti, litiga un po’ con la partita e con il canestro avversario, ma riesce lo stesso a ritagliarsi un ruolo determinante in un match per lui da 19 punti con 5/16 al tiro e 8/10 ai liberi, a cui aggiunge ben 10 rimbalzi, un paio d’assist e tre recuperi – d’impatto come sempre sia in attacco che in difesa, in una squadra che sembra aver iniziato a ingranare.

Niente da fare dunque per il tentativo di rimonta di Portland, uscita sconfitta dal campo per la quarta volta in fila nonostante un Damian Lillard da 30 punti – impreciso dalla lunga distanza con il suo 2/12 dall’arco, in un match chiuso con 12/25 dal campo condito con quattro rimbalzi e cinque assist. Bene anche Jusuf Nurkic sotto canestro, autore di 22 punti e 10 rimbalzi con quattro recuperi e due stoppate: una prestazione che tuttavia non permette ai Blazers di invertire la pessima tendenza intrapresa in questo inizio di 2023.