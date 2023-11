Basket: Nba, i risultati delle partite

New York, 15 nov. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba, valide anche per l'In-Season Tournament: Charlotte Hornets-Miami Heat 105-111; Detroit Pistons-Atlata Hawks 120-126; Philadelphia 76ers-Indiana Pacers 126-132; Brooklyn Nets-Orlando Magic 124-104; Oklahoma Cit...

New York, 15 nov. – (Adnkronos) – I risultati delle partite della regular season Nba, valide anche per l'In-Season Tournament: Charlotte Hornets-Miami Heat 105-111; Detroit Pistons-Atlata Hawks 120-126; Philadelphia 76ers-Indiana Pacers 126-132; Brooklyn Nets-Orlando Magic 124-104; Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 123-87; New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks 131-110; Utah Jazz-Portland Trail Blazers 115-99; Denver Nuggets-Los Angeles Clippers 111-108; Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves 101-104; Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies 134-107.