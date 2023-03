Basket: Nba, i Sixers battono in trasferta Indiana e avvicinano il 2° posto a Est

Indianapolis, 7 mar. -(Adnkronos) - Successo in trasferta per 147-143 di Philadelphia (42-22) su Indiana (29-37). Entrambe le squadre avvicinano il 60% dal campo, con gli attacchi in grande spolvero: ne esce solo la sesta partita senza supplementari in cui le due squadre raggiungono quota 140 punti...

Indianapolis, 7 mar. -(Adnkronos) – Successo in trasferta per 147-143 di Philadelphia (42-22) su Indiana (29-37). Entrambe le squadre avvicinano il 60% dal campo, con gli attacchi in grande spolvero: ne esce solo la sesta partita senza supplementari in cui le due squadre raggiungono quota 140 punti ciascuna, e nonostante i 40 con 16 assist e 12/19 al tiro di Tyrese Haliburton ad aver la meglio sono i Sixers di un Joel Embiid imbeccato a ripetizione per tutta la serata dai 20 assist di Harden (con una sola palla persa), che aggiunge anche 14 punti e 9 rimbalzi.

Embiid realizza 42 punti (11/a partita con almeno 40 punti della sua stagione) frutto di una serata sopraffina al tiro, con 11/16 dal campo e un perfetto 19/19 dalla lunetta. Per lui anche 5 rimbalzi, 3 assist e 2 recuperi in una gara dal punteggio altissimo che i Sixers portano a casa anche grazie ai 24 di Maxey e ai 20 di Jalen McDaniels. Ora Philadelphia è a due gare di distanza da Boston per il secondo posto a Est.