Basket: Nba, infortunio al ginocchio di Durant rivalutato tra due settimane

– (Adnkronos) – L'ala dei Brooklyn Nets Kevin Durant dovrà saltare almeno le prossime due settimane prima di essere rivalutato dallo staff medico della squadra, come conseguenza dell'infortunio al ginocchio rimediato sul campo di Miami. Il 34enne, ex Golden State Warriors, ha subito una lesione al legamento collaterale mediale e dalle prime indiscrezioni filtrate dall'insider NBA Adrian Wojnarwoski accanto alla prima indicazione temporale (due settimane, il periodo necessario per essere rivalutato) ce n'è una seconda (sei settimane) che fa tremare già di più i tifosi Nets.

Wojnarowski, infatti, fa sapere che l'idea di base che franchigia e giocatore si sono fatti, alla luce della risonanza magnetica effettuata, è che l'assenza di Durant dai campi sarà quasi sicuramente inferiore alle sei settimane saltate invece la passata stagione. In seguito all'infortunio riportato il 15 gennaio 2022 nella gara contro New Orleans, infatti – questa volta al ginocchio sinistro – il giocatore restò ai box più di un mese e mezzo ma evidentemente l'intensità del trauma in questo caso viene valutata come inferiore dallo staff medico di Brooklyn.