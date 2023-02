Basket: Nba, infortunio al piede destro per James

Los Angeles, 27 feb.

– (Adnkronos) – Da tutta la stagione LeBron James convive con un infortunio alla caviglia sinistra che lo ha portato anche a saltare diverse partite nelle ultime settimane. Ma ieri sera nel corso della pazza rimonta da -27 ai danni dei Dallas Mavericks — la più ampia in questa stagione Nba — anche l’altro piede ha dato dei problemi: a 3:16 dalla fine del terzo quarto, con i suoi sotto di 4 lunghezze, James ha attaccato dal palleggio e si è piantato a terra prima di salire per tirare, sbagliando la conclusione e crollando a terra tenendosi il piede destro.

Inizialmente si pensava a una classica storta, ma il replay ha mostrato che non c’è stata alcuna torsione innaturale per il piede di James, il quale girandosi verso la panchina ha detto "Ho sentito un pop" piuttosto preoccupato.

Il Re ha però stretto i denti, ha slacciato e riallacciato più strette le stringhe delle sue scarpe e non è tornato in panchina, segnando poi 11 dei suoi 26 punti nell’ultimo quarto per guidare i Lakers alla vittoria.

"Sono stato meglio, questo è sicuro" ha detto James dopo il match, al termine del quale ha lasciato l’arena zoppicando vistosamente. "Ma non c’era possibilità che tornassi negli spogliatoi senza finire la partita in campo. Era troppo importante per noi e con l’inerzia che avevamo dalla nostra parte sentivo che potevamo vincere. Terremo la situazione monitorata nei prossimi giorni e vedremo come andrà". I Lakers sono attesi da un difficile back-to-back sui campi di Memphis e Oklahoma City ed è pensabile che James salti almeno una di queste due partite, per quanto ogni partita sia fondamentale per i gialloviola se vogliono agganciare di nuovo uno dei dieci posti utili per la post-season.