Basket: Nba, James non basta ai Lakers, Charlotte vince a Los Angeles 134-130

Los Angeles, 24 dic.

-(Adnkronos) – Prestigioso successo esterno di Charlotte (9-24) che si impone 134-130 sui Los Angeles Lakers (13-19). Partita ad alto punteggio e aperta fino all’ultimo, dove alla fine sono gli Hornets a spuntarla grazie a un’interferenza a canestro di LeBron James sul canestro di Gordon Hayward (15 punti) che spezza la parità a 6 secondi dalla fine, dopo che i Lakers avevano buttato via un contropiede 3 contro 1 poco prima.

Sono sei i giocatori in doppia cifra per gli ospiti guidati dai 24 di PJ Washington e i 23 a testa di Terry Rozier e LaMelo Ball.

I Lakers per la verità avrebbero avuto il tiro per vincerla, con LeBron James che cadendo a terra con una scarpa sola (scivolatagli via nel tentativo di penetrazione a canestro) aveva messo Dennis Schröder in angolo tutto solo per il sorpasso. Il tedesco (1/5 da tre in una serata da 19/44 di squadra) ha però sbagliato, sprecando così una serata da 34 punti e 8 assist con 15/23 al tiro di di James, che ne aveva segnati 18 nel solo ultimo quarto per tenere in vita i gialloviola.

Inutili anche i 20 di Austin Reaves e i 17 di Russell Westbrook.