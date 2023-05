Basket: Nba, Joel Embiid di Philadelphia vince il premio di Mvp

New York, 3 mag. - (Adnkronos) - Il centro dei Philadelphia 76ers Joel Embiid vince per la prima volta in carriera il premio di Mvp della regular season Nba. Il 29enne camerunense totalizza 915 punti e precede il vincitore delle due passate stagioni il 28enne serbo Nikola Jokic (674) e il 28enne gre...

New York, 3 mag. – (Adnkronos) – Il centro dei Philadelphia 76ers Joel Embiid vince per la prima volta in carriera il premio di Mvp della regular season Nba. Il 29enne camerunense totalizza 915 punti e precede il vincitore delle due passate stagioni il 28enne serbo Nikola Jokic (674) e il 28enne greco dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo (606). Per la prima volta in venti anni l'ala dei Los Angeles Lakers LeBron James non riceve nessuno punto.