Basket: Nba, Lakers ko a Phoenix e fuori dalla post season

Phoenix, 6 apr. – (Adnkronos) – I Phonix Suns vincono per 121-110 la 63esima partita stagionale, realizzando il nuovo record di franchigia ed eliminando i Los Angeles Lakers dalla corsa al torneo play-in, mettendo di fatto fine alla loro stagione con tre gare di anticipo.

A fare la differenza è un parziale di 29-9 nel terzo quarto, passando poi il resto del tempo a festeggiare e a schiacciare sulle teste dei Lakers sempre più abbattuti, privi di LeBron James e sconfitti per la settima volta consecutiva per mettere tristemente fine alla loro stagione.

Dopo due sconfitte in fila i Suns evitano di subire la terza (non è mai accaduto in questa stagione) giocando una gara concreta, guidati dai 32 punti di Devin Booker (16 nel solo terzo quarto, chiudendo con 6/9 da tre alla fine) e dai 22+13 di Deandre Ayton, in una serata in cui Chris Paul ha passato il pallone (12 assist) più che pensare a segnare (6 punti in 24 minuti).

Dopo essere andati avanti in doppia cifra, i Suns hanno controllato il match, complice anche l’arrendevolezza dei californiani.

Dopo un primo tempo in cui sono stati anche a lungo in vantaggio, alla prima difficoltà i gialloviola si sono sciolti come troppo spesso è accaduto in questa stagione disastrata. Russell Westbrook ha chiuso con 28 punti e Anthony Davis ne ha messi 21+13 rimbalzi in quasi 36 minuti, a cui si aggiungono i 18 dalla panchina di Austin Reaves, ma dopo essere andati sotto in doppia cifra non c’è stato nessun vero tentativo di riaprire i giochi, venendo ufficialmente eliminati dalla corsa al play-in.