Basket: Nba, LeBron James fa l'allenatore per il figlio Bryce e come vice chiama Rondo

New York, 6 lug. – (Adnkronos) – "Strive for greatness". Si chiama così una delle squadre AAU iscritte al Peach Jam, uno dei più importanti tornei del circuito estivo USA che si sta svolgendo a North Augusta, in South Carolina. E quella squadra ha una (doppia) associazione diretta con LeBron James, che quel "claim" (Strive for greatness) ha fatto conoscere in tutto il mondo. Il numero 6 dei Los Angeles Lakers, infatti, serve come allenatore de-facto della squadra Under 16 che vede a roster il figlio Bryce James, già seguitissimo da molti college americani.

Ma non finisce qui: Bryce e i suoi compagni di squadra hanno "l'onore" di ricevere le indicazioni di gioco e gli insegnamenti non solo dal miglior marcatore ogni epoca dalla Nba ma anche da un vice-speciale, un due-volte campione Nba come Rajon Rondo (vittorioso nel 2008 con i Celtics e poi proprio al fianco di James nel 2020 in maglia Lakers). Dopo le prime due partite, Strive for greatness ha ottenuto una vittoria e incassato una sconfitta, e tornerà in campo nella notte prima di disputare l'ultima gara venerdì notte sempre sotto la guida di James e Rondo.