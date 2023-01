Basket: Nba, Markkanen segna 34 punti e trascina i Jazz alla vittoria sui Clippers

Salt Lake City, 19 gen. -(Adnkronos) - Facile successo casalingo per i Jazz (24-24) che superano 126-103 i Los Angeles Clippers. Continua il momento negativo dei californiani (23-24), arrivati alla nona sconfitta nelle ultime undici partite al termine di un match nel quale non sono mai stati in vant...

Salt Lake City, 19 gen.

-(Adnkronos) – Facile successo casalingo per i Jazz (24-24) che superano 126-103 i Los Angeles Clippers. Continua il momento negativo dei californiani (23-24), arrivati alla nona sconfitta nelle ultime undici partite al termine di un match nel quale non sono mai stati in vantaggio. A Kawhi Leonard e Paul George viene risparmiato il back-to-back a Salt Lake City dopo la sconfitta in casa contro Philadelphia e L.A.

non ha una chance di tenere il passo i padroni di casa, che ritrovano Lauri Markkanen dopo due gare di assenza e toccano anche il +25 senza mai soffrire.

Markkanen aggiunge un altro mattoncino da 34 punti alla sua ormai quasi scontata convocazione per l’All-Star Game davanti al pubblico di casa, mettendo anche 12 rimbalzi e 6 triple a segno per la sua undicesima prestazione da 30+ in questa stagione.

Il finlandese si regala anche una spettacolare schiacciata in faccia a Ivica Zubac nel terzo quarto per infiammare i suoi tifosi, che possono godersi anche una tripla in step back a segno per l'azzurro Simone Fontecchio (1/3 al tiro in poco meno di 3 minuti a gara ormai conclusa).

C’è ben poco da salvare in casa Clippers, a cui non serve a nulla la serata ispirata di Norman Powell, autore di 30 punti con 7/9 da tre punti per provare a dare una chance ai suoi.

La squadra di coach Tyronn Lue ha di fatto “dato su” questa partita pur ritrovandosi in una situazione scomoda nella Western Conference, scivolando sotto al 50% di vittorie e venendo superati al settimo posto proprio da Utah, che risalgono a un record in parità dopo un periodo decisamente opaco.