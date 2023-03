Basket: Nba, Milwaukee vince a Phoenix e si qualifica ai playoff

Phoenix, 15 mar. - (Adnkronos) - Arriva su un campo prestigioso e al termine di una delle trasferte più delicate della stagione la certezza aritmetica della qualificazione ai playoff per Milwaukee (50-19) che si prende per 116-104 la 21/a vittoria nelle ultime 23 gare e spazza via nel finale ...

Phoenix, 15 mar. – (Adnkronos) – Arriva su un campo prestigioso e al termine di una delle trasferte più delicate della stagione la certezza aritmetica della qualificazione ai playoff per Milwaukee (50-19) che si prende per 116-104 la 21/a vittoria nelle ultime 23 gare e spazza via nel finale i Suns (37-32) che, senza l’infortunato Kevin Durant, non tengono testa a una Milwaukee che chiude la gara con il parziale da 24-9 che non lascia speranze a Phoenix.

Leader e trascinatore è come sempre Giannis Antetokounmpo: 11/23 al tiro (meno preciso del solito), ma protagonista con i suoi 36 punti, 11 rimbalzi e otto assist con 14/24 ai liberi – un campanello d’allarme in vista dei playoff. Fondamentale al suo fianco il fedele scudiero Brook Lopez da 21 punti e 10 rimbalzi con 10/14 dal campo, mentre non ferma i Bucks privi di Khris Middleton neanche la serata modesta in attacco di un Jrue Holiday da 12 punti e cinque passaggi vincenti.

Dall’altra parte invece sono 30 i punti realizzati da Devin Booker che tira 13/27 dal campo e segna in faccia a Jae Crowder il canestro più importante della sua gara sul finire di terzo quarto – scherzando poi con l’ex compagno di squadra, che gioca un brutto scherzo ai Suns in un match da 16 punti e otto rimbalzi per Deandre Ayton e da 11 punti e otto assist per Chris Paul; con Phoenix che resta quarta a Ovest, ma dovendo fare molta attenzione alla risalita di diverse squadre in una classifica che resta cortissima.