Basket: Nba, Morant non basta a Memphis, Denver vince grazie a super Jokic

Denver, 21 dic.

– (Adnkronos) – Vittoria casalinga dei Denver Nuggets che superano 105-91 i Memphis Grizzlies in un match d'alta classifica della Western Conference Nba. Basta e avanza il primo quarto per capire l’antifona di un match che condanna Memphis a subire il secondo ko in fila: 35-14 il parziale in favore di Denver, che non si volta più indietro, porta il suo record sul 19-11 (proprio come quello degli ospiti) e si prende così con merito il primo posto della Western Conference in coabitazione con i Grizzlies.

Alla sirena finale tutto il quintetto di Denver è in doppia cifra, perfetta macchina da canestri sapientemente orchestrata da un Nikola Jokic da highlights che incanta con le sue magie in un match chiuso in tripla doppia con 13 punti, 13 rimbalzi e 13 assist. Bene Aaron Gordon da 24 punti e 7 rimbalzi, in un match in cui i padroni di casa fanno a meno sia di Jamal Murray che di Michael Porter Jr.

A Memphis che non riesce a rimontare nell’arco dei 48 minuti lo svantaggio iniziale accumulato contro Denver, non bastano i 35 punti e 10 assist di Ja Morant, che tira 12/26 dal campo e 3/6 dall’arco, mentre attorno a lui nessun altro riesce a raccogliere più degli 11 punti firmati da Dillon Brooks (con percentuali modeste, 5/14 dal campo) – spuntato anche a livello difensivo e provando a limitare invano una super squadra come i Nuggets.