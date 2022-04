New York, 26 apr. – (Adnkronos) – Ja Morant ha vinto il premio di Most Improved Player, il giocatore più migliorato, per la stagione Nba 2021-2022. Il giocatore dei Memphis Grizzlies ha ottenuto 221 punti precedendo Dejounte Murray (183) dei San Antonio Spurs (183) e Darius Garland (178) dei Cleveland Cavaliers.