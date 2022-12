Basket: Nba, ottava vittoria di fila per i Knicks, Warriors battuti 132-94

New York, 21 dic. - (Adnkronos) - Ottava vittoria in fila per i Knicks che surclassano 132-94 al Madison Square Garde i campioni Nba in carica dei Golden State Warriors trascinati ancora una volta dai 22 punti di Immanuel Quickley con 5/6 dall’arco e dai 21 con cinque assist di Jalen Brunson; ...

Sesta sconfitta nelle ultime otto per i californiani, senza Steph Curry e con un Jordan Poole da 26 punti e poco altro.