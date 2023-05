Basket: Nba, Philadelphia licenzia coach Rivers

Philadelphia, 17 mag. -(Adnkronos) – Dopo il ko in gara-7 contro Boston Doc Rivers aveva dovuto rispondere alle domande sul suo futuro: "Ho ancora due anni di contratto: voglio restare". Ma Josh Harris (il proprietario) e Daryl Morey (il GM) evidentemente hanno avuto idee diverse: i Philadelphia 76ers hanno infatti annunciato il licenziamento del loro allenatore negli ultimi tre anni, tutti e tre conclusi con una corsa ai playoff arrestatasi in semifinale di conference. L'ennesimo ko, dopo essere stati avanti 3-2 nella serie e aver goduto di un match point (sprecato) in casa per eliminare i Celtics, è costato la panchina a Rivers, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di Espn.

A Philadelphia evidentemente sono convinti che con l'Mvp NBA 2023 in squadra, Joel Embiid, un'altra superstar come James Harden e una giovane stella in ascesa come Tyrese Maxey si potesse (e si dovesse) fare di più, e il terzo ko a un passo dalla finale a Est (dopo quelli del 2021 contro Atlanta e del 2022 contro Miami) è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Tanti – secondo quanto riportato sempre da Wojnarowski – i nomi già associati alla panchina dei Sixers, a partire da quello di Mike Budenholzer (a cui è toccata la stessa sorte a Milwaukee), Monty Williams (stesso trattamento a Phoenix), Nick Nurse (ex di Toronto) ma anche di Frank Vogel (campione Nba con i Lakers nel 2020), dell'assistente allenatore dello stesso Rivers a Philadelphia Sam Cassell e perfino di Mike D'Antoni, che quando Daryl Morey è al timone del front office è sempre un nome da tenere d'occhio.