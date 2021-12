Basket: Nba, Philadelphia vince a Charlotte all'overtime grazie a super Embiid

Charlotte, 7 dic. – (Adnkronos) – Trascinata dal proprio leader Joel Embiid e dal ritorno in campo di Tobias Harris (autore di 21 punti), Philadelphia (13-11) sbanca Charlotte (14-12) per 127-124 all'overtime inanellando la seconda vittoria consecutiva per la prima volta da inizio novembre.

Merito di ottime percentuali di squadra al tiro (un soffio sotto il 53%) e di un buon contributo anche da parte di Shake Milton, autore di 16 punti con 4/6 da tre nel ruolo di titolare come rimpiazzo dell'assente Tyrese Maxey.

Il protagonista assoluto è Embiid, che ha la chance di chiudere la gara già al termine dei regolamentari ma sbaglia il tiro della potenziale vittoria. Uno dei pochi errori della serata del centro di Philadelphia, per il resto dominante come poche altre volte: sbaglia solo 5 tiri in tutta la partita (15/20 dal campo), va in lunetta 14 volte (con 12 liberi realizzati), chiude con 43 punti, 15 rimbalzi e 7 assist, imponendo la sua legge nei 41 minuti in cui resta in campo.

Charlotte nonostante le tantissime assenze (LaMelo Ball, Terry Rozier e Mason Plumlee, tutti inseriti nel protocollo anti-Covid) vende carissima la pelle grazie al miglior Kelly Oubre dell'anno, autore di 35 punti con 6 triple a segno, 5 rimbalzi e 4 recuperi. Sette degli otto uomini impiegati da coach Borrego chiudono in doppia cifra con 16 punti a testa per Miles Bridges e P.J. Washington. Charlotte perde solo 8 palloni, e ricava 23 punti dalle 15 perse dei Sixers, ma si deve arrendere davanti a un super Embiid.