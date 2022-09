Basket: Nba, Phoenix offre Jae Crowder sul mercato per far arrivare Bojan Bogdanovic

Phoenix, 20 set. – (Adnkronos) – L'ultimo guizzo del mercato estivo 2022 potrebbero offrirlo i Phoenix Suns. Secondo quanto riportato dal giornalista di Espn Brian Windhorst, infatti, la franchigia dell'Arizona starebbe offrendo con insistenza sul mercato Jae Crowder, che a 32 anni entra nel terzo e ultimo anno di un contratto triennale per la (modica) cifra di 10.2 milioni di dollari.

I Suns avrebbero dichiarato "disponibile" sul mercato il loro veterano, e lo avrebbero fatto mandando segnali soprattutto in direzione di Salt Lake City: il sogno del GM James Jones, infatti, sarebbe quello di sostituire Crowder con Bojan Bogdanovic, il giocatore croato anche lui offerto sul mercato dai Jazz che vogliono far piazza pulita nel loro roster e ripartire da zero.

Certo, l'età di Crowder non ne fa sicuramente il candidato ideale per Utah, ma non è detto che nel possibile affare di mercato non subentri una terza squadra, comunque allettata dal fatto che il contratto di Crowder sia in scadenza al termine della prossima stagione.

Il numero 99 dei Suns – ottimo difensore, superbo agonista e presenza importante in spogliatoio (anche a Miami, dove si giocò le finali Nba nel 2020) – è reduce da un'annata chiusa appena sotto i 10 punti di media, con più di 5 rimbalzi e 1.4 recuperi a partita, in 67 gare disputate.