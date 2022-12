Basket: Nba, prova negativa per Banchero e Orlando ko a Toronto

Toronto, 4 dic.

– (Adnkronos) – Orlando perde a Toronto 121-108 e prosegue nel suo negativo inizio di stagione. I Magic scivolano ad un record di 5-19, il peggiore di tutta la Nba. Per la squadra della Florida non basta un Bol Bol da 18 punti – il migliore nell’ennesima serata da dimenticare. Prestazione modesta anche per Paolo Banchero, autore di 9 punti (non in doppia cifra per la prima volta in carriera) con 2/8 al tiro, 3 rimbalzi e un eloquente -28 di plus/minus.

Dominante invece OG Anunoby che ne mette 32 eguagliando il suo massimo in stagione con 12/17 al tiro e la difesa Magic che non sa come arginare un quintetto guidato da uno straripante Scottie Barnes da 17 punti, 14 rimbalzi e 4 assist che si aggiungono ai 26 e 10 passaggi vincenti di un Pascal Siakam a cui mancano due rimbalzi per completare la tripla doppia. Per Toronto è la nona vittoria in casa su 11 partite giocate in Canada finora.