New York, 8 feb. – (Adnkronos) – Conclusa un'importante operazione di mercato tra gli Indiana Pacers e i Sacramento Kings. Domantas Sabonis va in California in cambio di Tyrese Haliburton, Buddy Hield e Tristan Thompson. Ai Kings dai Pacers vanno anche Justin Holiday, Jeremy Lamb e una scelta al 2° giro 2027.