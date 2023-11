Basket: Nba, Sacramento vince in trasferta su Golden State 124-123, decide Monk nel finale

San Francisco, 29 nov. -(Adnkronos) - Vittoria sul filo di lana per Sacramento (10-6) che si impone 124-123 sul campo dei Golden State Warriors (8-10). Si decide tutto nel finale, con due incredibili palle perse di Stephen Curry e di Draymond Green per i padroni di casa e 5 punti in fila (dei 21 seg...

San Francisco, 29 nov. -(Adnkronos) – Vittoria sul filo di lana per Sacramento (10-6) che si impone 124-123 sul campo dei Golden State Warriors (8-10). Si decide tutto nel finale, con due incredibili palle perse di Stephen Curry e di Draymond Green per i padroni di casa e 5 punti in fila (dei 21 segnati in uscita dalla panchina) di Malik Monk. I Kings vincono grazie al solito De'Aron Fox da 29 punti, con Huerter che ne mette 21 con 4 triple. A Golden State non bastano i 29 a testa di Curry e Andrew Wiggins (entrambi con 10 rimbalzi) e i 20 di Klay Thompson. A complicare ulteriormente la serata gli infortuni di Chris Paul e Gary Payton II.