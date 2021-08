Basket: Nba, scambio tra Clippers e Grizzlies, Bledsoe a L.A. per Beverley, Rondo e Oturu

Los Angeles, 16 ago. -(Adnkronos) – Torna di colpo protagonista il mercato Nba con una mossa inattesa, sull'asse Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies. Spedendo in Tennessee Patrick Beverley, Rajon Rondo e Daniel Oturu – per ottenere in cambio Eric Bledsoe – la franchigia californiana risparmia 30 milioni di dollari (in tassa di lusso, scesa dai 125 milioni previsti a 95) creando allo stesso tempo un'eccezione salariale di 8.3 milioni da utilizzare entro un anno dallo scambio.

Per i Clippers e per Bledsoe è una seconda volta, visto che proprio L.A. nel 2010 aveva fatto esordire l'allora guardia proveniente da Kentucky, che aveva speso nella "città degli angeli" i primi tre anni nella lega. Memphis invece ottiene dallo scambio due veterani e un promettente giovane (scelto alla n°33 al Draft 2020) anche se i Grizzlies al momento hanno già un roster completo e fanno sapere di essere disposti ad ascoltare offerte su qualsiasi dei tre giocatori arrivati in Tennesse nella trade, anche se il contratto di Beverley (14.3 milioni di dollari per un ultimo anno) potrebbe non essere facile da scambiare.

Anche per i Grizzlies l'operazione orchestrata con i Clippers ha implicazioni future, allegerendo non di poco il peso salariale dei propri contratti nell'estate 2022, quando Memphis potrebbe tornare ad avere una certa libertà di azione sul mercato.