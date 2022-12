Basket: Nba, Siakam show e Toronto interrompe a 8 le vittorie di fila di New York

New York, 22 dic. - (Adnkronos) - Toronto (14-18) batte in trasferta 113-106 New York (18-14). Ci voleva una scossa per i Raptors, reduci da sei sconfitte in fila, e quella è arrivata per mano di Pascal Siakam - scatenato contro i Knicks in un match in cui Toronto tocca anche le 11 lunghezze ...

– (Adnkronos) – Toronto (14-18) batte in trasferta 113-106 New York (18-14). Ci voleva una scossa per i Raptors, reduci da sei sconfitte in fila, e quella è arrivata per mano di Pascal Siakam – scatenato contro i Knicks in un match in cui Toronto tocca anche le 11 lunghezze di vantaggio nel quarto periodo, prima che il parziale da 17-5 lasciasse immaginare non solo il ritorno in partita di New York, ma anche l’ennesima vittoria dei padroni di casa.

Due triple di Fred VanVleet, che chiude con 28 punti, hanno però rimesso le cose a posto per i canadesi.

Il protagonista assoluto della serata è il già citato Siakam, che si regala una prestazione da sogno al Madison Square Garden – autore di 52 punti, nuovo massimo in carriera, con 17/25 al tiro, 16/18 ai liberi, nove rimbalzi e sette assist, in parte limitato nel finale dalla difesa Knicks tutta collassata su di lui negli ultimi 12 minuti di gioco.

Toronto vince così la prima gara in trasferta dal 14 novembre nonostante uno Scottie Barnes che fatica a trovare ritmo: 1/10 al tiro e due punti con -16 di plus/minus per il rookie dell’anno della scorsa stagione.

Si interrompe a otto la striscia di successi Knicks, nonostante le ottime prestazioni offensive raccolto contro Toronto, a partire dai 30 punti di Julius Randle – conditi con 13 rimbalzi, quattro assist e arrivati grazie a un ottimo 13/17 al tiro.

Incisivo anche RJ Barrett, autore anche lui di 30 punti con 4/6 dall’arco, mentre Immanuel Quickley ne mette 20 con 7/10 dal campo. La seconda gara in back-to-back al Madison Square Garden è costata casa ai padroni di casa.