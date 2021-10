Basket: Nba, Simmons si riavvicina a Philadelphia, possibile ritorno in settimana (2)

(Adnkronos) – L’australiano dovrebbe anche ricominciare a parlare con i membri della franchigia, con i quali ha interrotto i rapporti dopo l’incontro di fine agosto, mentre non si sa quale possa essere la reazione dei suoi compagni di squadra per un suo ritorno in spogliatoio — data anche la scelta di rifiutare un incontro con loro poco prima dell’inizio del training camp a Los Angeles e le parole di Joel Embiid che aveva definito "deludente e irrispettoso" il suo comportamento nei confronti dei compagni.

Il tutto senza considerare la possibile reazione del caldissimo pubblico di Philadelphia, che decisamente non deve aver gradito tutto quello che è successo tra la fine degli scorsi playoff e oggi.