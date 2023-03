Basket: Nba, super Davis trascina i Lakers al successo a New Orleans

New Orleans, 15 mar. -(Adnkronos) - Comodo successo in trasferta per i Los Angeles Lakers (34-35) che sconfiggono 123-108 i Pelicans (33-36) a New Orleans. Basta e avanza un tempo ai californiani per sbarazzarsi della squadra della Louisiana, sotto di 35 lunghezze all’intervallo lungo e fuori ...

New Orleans, 15 mar. -(Adnkronos) – Comodo successo in trasferta per i Los Angeles Lakers (34-35) che sconfiggono 123-108 i Pelicans (33-36) a New Orleans. Basta e avanza un tempo ai californiani per sbarazzarsi della squadra della Louisiana, sotto di 35 lunghezze all’intervallo lungo e fuori partita già dopo un quarto d’ora, travolti nonostante i 22 punti di Brandon Ingram e i 20 punti a testa di Trey Murphy III e Herbert Jones (anche sette rimbalzi per lui), con New Orleans che continua ad arrancare e scivolare sempre più in basso a Ovest – al momento in 13/a posizione e fuori anche dalla zona play-in.

Chi invece si tiene stretto il proprio 10° posto nella Western Conference sono i Lakers, che senza LeBron James – festante in panchina a seguito della squadra – si godono un Anthony Davis dominante da 35 punti e 17 rimbalzi con 11/18 al tiro e 12/13 ai liberi in 33 minuti, mentre Malik Beasley ne aggiunge 24 con 7/12 dall’arco – dimostrando di aver trovato ritmo e mira anche in maglia gialloviola. Arriva soprattutto grazie a loro l’ottava vittoria nelle ultime 11 gare per la squadra di Los Angeles.