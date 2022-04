Basket: Nba, super Embiid trascina Philadelphia alla vittoria sui Pacers

Indianapolis, 6 apr. -(Adnkronos) – Un Joel Embiid da Mvp e un primo tempo da 17 triple a bersaglio (record di franchigia in una singola frazione) bastano e avanzano a Philadelphia per travolgere i Pacers 131-122 e provare a guadagnare posizioni in vetta alla Eastern Conference: a segnare il match è un secondo quarto da 49-28 di parziale in favore degli ospiti, che si prendono così il secondo posto a Est a pari merito con Milwaukee e Boston nonostante i 25 punti con 11 rimbalzi di Buddy Hield e i 21 punti realizzati da Tyrese Haliburton.

Il protagonista è il centro camerunense dei Sixers che chiude con 45 punti e 13 rimbalzi una partita dominata sotto canestro (18/30 al tiro, 7/10 ai liberi e +20 di plus/minus), sempre più miglior realizzatore di una stagione in cui va a caccia anche del premio di miglior giocatore. Doppia doppia anche per James Harden, autore di 11 punti e 14 assist, mentre sono 30 quelli mesi a referto da un Tyrese Maxey da 8/11 da tre punti.