Basket: Nba, super Fontecchio non basta a Utah, Miami vince in volata 119-115

Miami, 14 mar. – (Adnkronos) – Vittoria in volata degli Heat (37-33) che superano 119-115 i Jazz (33-36). Le squadre arrivano in parità all’ultimo quarto, a decidere sono i 24 punti con 8 rimbalzi e 4 assist di Jimmy Butler, che tira ben 15 liberi segnandone 13. Miami manda sette uomini in doppia cifra, con Herro e Vincent (4/6 da tre) a quota 18. Adebayo ne mette 16 con 9 rimbalzi. Inutile per Utah la grande serata di Simone Fontecchio e il dominio a rimbalzo (48-37).

I Jazz perdono nonostante un'altra grande prova di Lauri Markkanen, miglior marcatore dell'incontro con 38 punti. Il finlandese tira 14/26 dal campo, con 6/12 dall'arco, e mette a referto anche otto rimbalzi e tre palle rubate. L'unico altro titolare di Utah in doppia cifra è Agbaji, autore di 14 punti.

Fontecchio realizza il suo massimo in carriera Nba con 23 punti, di cui 11 segnati nel solo primo quarto e 20 nel primo tempo. Per lui 30 minuti sul parquet in uscita dalla panchina, nei quali mette a segno 5 triple su 11 tentativi (8/17 totale da campo e 2/2 ai liberi), cattura 5 rimbalzi e distribuisce un assist.