Basket: Nba, torna Booker e aiuta Phoenix a vincere a Brooklyn

– (Adnkronos) – Il ritorno in campo di Devin Booker, assente da Natale, coincide con la terza vittoria consecutiva dei Suns (dopo 9 ko su 10 partite) che vincono a Brooklyn 116-112, anche grazie ai suoi 19 punti. Ma oltre a un Ayton da record, Phoenix (30-26) deve dire grazie anche a Mikal Bridges, che segna 17 dei suoi 21 punti nel secondo tempo. La squadra dell'Arizona domina a rimbalzo (+12) e collezionano 31 assist su 43 canestri, infliggendo a Brooklyn (32-22) la seconda sconfitta in fila.

I riflettori però vanno però a Deandre Ayton, che pareggia il suo massimo in carriera segnando 35 punti e aggiungendoci 15 rimbalzi (di cui 6 offensivi), in una prestazione eccezionale anche per efficienza, con 14/18 dal campo e 7/8 dalla lunetta. Diventa solo il 4° giocatore dalla stagione 1954-55 a oggi a far registrare almeno 30 punti e 15 rimbalzi in due gare consecutive tirando sempre almeno il 75% dal campo: gli altri sono Wilt Chamberlain, Kevin Willis e Artis Gilmore.

Anche nelle fila di Brooklyn però c'è un giocatore che stabilisce un record, ed è Cam Thomas, che ai 44 punti contro Washington e ai 47 sul campo dei Clippers ne fa seguire 43 contro i Suns, con 18/20 dalla lunetta. Thomas diventa il più giovane giocatore nella storia NBA (21 anni) a segnare 40 o più punti in tre gare in fila, superando il record di Allen Iverson da rookie nel 1997 (che segnò cinque quarantelli consecutivi).

Ben Simmons torna in quintetto ma chiude con due tiri, 2 punti e 6 assist.