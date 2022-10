Basket: Nba, Wiggins estende con Golden State per 4 anni e 109 milioni di dollari

San Francisco, 16 ott. -(Adnkronos) – È un weekend di rinnovi pesanti in casa Golden State Warriors. Dopo quello di Jordan Poole, che ha esteso il suo contratto per altri quattro anni a 140 milioni di dollari, anche un altro protagonista del titolo dello scorso anno ha trovato l’accordo per continuare la sua avventura sulla Baia.

Andrew Wiggins, secondo quanto detto dai suoi agenti Drew Morrison e Steven Heumann della Caa Sports a Espn, ha trovato l’accordo con i campioni in carica per altri quattro anni a 109 milioni di dollari complessivi, che si aggiungono ai 34 già previsti per la stagione che sta per cominciare portando il totale a 143 nei cinque anni.

A fronte del piccolo "sconto" (da 34 a 27.5 milioni di media nel quadriennio) che ha concesso agli Warriors pur di rimanere in un ambiente nel quale ha trovato finalmente stabilità e continuità, Wiggins ha ricevuto una player option sull’ultimo anno di contratto, avendo quindi la possibilità di diventare free agent nel 2026, quando avrà già compiuto 31 anni e potrà andare a caccia di un accordo ancor più remunerativo, specialmente se il salary cap della Nba dovesse salire come ci si attende.

Wiggins, votato come All-Star nella passata stagione per la prima volta nella sua carriera, ha viaggiato a 17.2 punti di media tirando con il 39.3% da tre punti, rivelandosi poi fondamentale durante i playoff per le sue doti difensive in particolare contro Luka Doncic e Jayson Tatum negli ultimi due turni della cavalcata che ha portato Golden State al titolo Nba.