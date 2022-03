Basket: Nba, Young e Gallinari trascinano Atlanta alla vittoria su Golden State

Atlanta, 26 mar. – (Adnkronos) – Vittoria di prestigio per Atlanta (37-37) che sconfigge 121-110 Golden State (48-26) grazie a un eccellente terzo quarto da 32-16. Per gli Hawks è la 15esima vittoria casalinga delle ultime 18 giocate alla State Farm Arena – viatico necessario per provare a insidiare Charlotte e Brooklyn in classifica, rispettivamente al nono e ottavo posto a Est.

A guidare la franchigia della Georgia ci pensa ancora una volta neanche a dirlo Trae Young – leader indiscusso di un gruppo in cui tutto ciò che accade in attacco passa dalle sue mani: 33 punti, 12/20 al tiro, 4/9 dall’arco, quattro rimbalzi e addirittura 15 assist con +16 di plus/minus. Cifre da capogiro di cui approfitta un quintetto tutto in doppia cifra con Kevin Huerter da 20 punti e 5/12 dalla lunga distanza e Clint Capela in doppia doppia con 19 punti e 13 rimbalzi.

Discorso a parte invece va fatto per Danilo Gallinari, che ritrova spazio e minuti sul parquet dopo essere rimasto fermo a causa di un fastidio al tendine d’Achille: il n°8 azzurro risponde presente e gioca una delle migliori partite della sua stagione, chiude con 25 punti a referto, 9/20 al tiro (raramente ha avuto occasione di prendere tutte queste conclusioni), cinque rimbalzi e tre assist in 37 minuti in campo.

A Golden State, ancora senza Stephen Curry causa infortunio, non basta un Klay Thompson che mostra d’aver pienamente ritrovato la condizione per evitare la quarta sconfitta nelle ultime cinque: 37 punti per il n°11 Warriors con 9/16 dalla lunga distanza (mai così tante triple in stagione), a cui si aggiungono i 24 punti con 10 assist di Jordan Poole: la squadra di San Francisco si allontana sempre più dal 2° posto a Ovest.