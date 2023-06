Basket: Petrucci, ‘in Italia mancano gli impianti, serve sterzata’

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - “Andrea Abodi è una persona straordinaria. Lo ammiro per la sua passione, è sempre in prima fila quando gioca l’Armani. Il messaggio che vogliamo mandare è che la sconfitta non è grave come la percepiamo oggi, ma esiste un deficit di...

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Andrea Abodi è una persona straordinaria. Lo ammiro per la sua passione, è sempre in prima fila quando gioca l’Armani. Il messaggio che vogliamo mandare è che la sconfitta non è grave come la percepiamo oggi, ma esiste un deficit di cultura e di cultura sportiva nel nostro paese”. Lo dice il presidente Fip Gianni Petrucci durante la presentazione del film “Un Coach come Padre” dedicato a Sandro Gamba, ex cestista e Ct della Nazionale di basket. “Andrea sta cercando di cambiare lo sport italiano, ma non è facile, ogni sport è geloso di sé stesso. In Italia non è facile far crescere i giovani perché mancano gli impianti, serve una sterzata. Oggi ottenere risultati nel basket -conclude Petrucci- è difficile. Siamo concentrati sul mondiale e sulla femminile, che al 99% sarà trasmessa in chiaro”.