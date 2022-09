Basket: Petrucci, 'speriamo di avere Banchero ai mondiali, reale la chance che sia in azzurro'

Trento, 23 set. – (Adnkronos) – "La chance che possa vestire la maglia azzurra è reale, perché ha scelto di avere il nostro passaporto. Lui recentemente si è anche fatto una foto con la maglia della nostra nazionale e Trainotti (general manager Fip ndr) è stato lì, per parlare con i suoi genitori…".

Lo dice il presidente della Fip Gianni Petrucci in merito alla possibilità di vedere Paolo Banchero, prima scelta al draft Nba 2022, in maglia azzurra. "Speriamo di poterlo avere con noi ai Mondiali: sicuramente abbiamo delle chance -sottolinea il numero uno del basket italiano al Festival dello Sport di Trento-. Per questo sia Gianmarco Pozzecco che Salvatore Trainotti andranno negli Stati Uniti, per parlare con la società di appartenenza, gli Orlando Magic, prima e con il giocatore stesso poi.

Poter contare su di lui sarebbe una stupenda novità: è stato la prima scelta assoluta, certamente ci rinforzerà".