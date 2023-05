Basket: play off Nba, Jokic trascina Denver alla vittoria su Phoenix, Nuggets avanti 3-2

Denver, 10 mag. – (Adnkronos) – Denver difende il fattore campo, supera 118-102 Phoenix si allunga sul 3-2 in proprio favore nella serie di semifinale della Western Conference Nba. La serie tra Nuggets e Suns finora vede sempre vincente la squadra di casa. Denver tocca anche il +15 nel primo quarto ma concede agli ospiti di riportarsi a -3 a fine primo tempo, salvo poi travolgerli con un terzo quarto da 39-25 che trasforma il quarto periodo in una passerella trionfale che regala ai Nuggets due match point per passare il turno. Il protagonista del match non può che essere Nikola Jokic, che non ha bisogno di segnare 53 punti come in gara-4 perché attorno a lui i suoi compagni fanno canestro a piacimento e lui può regalarsi la specialità della casa: la decima tripla doppia della sua carriera ai playoff con 29 punti, 13 rimbalzi e 12 assist tirando con il 60% dal campo. Jokic sottomette la difesa di Phoenix al suo volere e fa segnare tutti: 25 punti per Bruce Brown, 19 per Michael Porter Jr., 19 (dopo un brutto primo tempo) per Jamal Murray.

Prima della partita Jokic e il proprietario dei Phoenix Suns Mat Ishbia si sono definitivamente lasciati alle spalle l'incidente di gara-4, costato al centro di Denver un fallo tecnico e una multa di 25.000 dollari. Dopo il riscaldamento Jokic si è avvicinato a Ishbia dandogli scherzosamente un pallone, con i due che si sono poi salutati e abbracciati con il sorriso in volto. Il modo migliore di chiudere un capitolo non esaltante per nessuno . Phoenix ha un sussulto con quel parziale nel secondo quarto che permette loro di tornare in carreggiata dopo un brutto primo quarto, ma non appena le percentuali di Devin Booker tornano sulla terra (solo 8/19 dal campo con 4/7 da tre e 8/9 ai liberi per 28 punti) non riescono più a tenere il passo dell’attacco dei Nuggets. Kevin Durant ha bisogno di 24 tiri per segnare 26 punti e DeAndre Ayton ne mette 14 che non lasciano il segno: a Phoenix ci sarà bisogno di tutt’altro per portare la serie a gara-7.