Basket: playoff Nba, Atlanta vince anche senza Youg 88-110 e porta la serie sul 2-2

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – Atlanta vince in trasferta a Milwaukee, 88-110, e porta in parità la serie valida per le finals della Easter Conference. Anche senza Trae Young fuori dai giochi per la contusione al piede procurata in gara-3, gli Hawks hanno spazzato via i Bucks in soli tre quarti, andando all’intervallo sopra i 13 lunghezze e cominciando l’ultima frazione di gioco sul +25.

Nota di merito per Lou Williams che ha 35 anni è partito per la prima volta in quintetto in una partita di playoff, chiudendo come miglior realizzatore di Milwaukee: 21 punti a cui ha aggiunto 5 rimbalzi e 8 assist.

Tra i sei giocatori in doppia cifra per Atlanta ci sono i 15 punti a testa di Clint Capela (autore di un canestro pazzesco da dietro il tabellone) e Kevin Huerter (anche 6 rimbalzi e 7 assist per lui), mentre Danilo Gallinari ha dato il suo contributo realizzando 10 punti in 19 minuti con 3/8 al tiro, 2/6 dalla lunga distanza e 2/2 ai liberi e 2 rimbalzi.

Ora l’azzurro è a due vittorie di distanza dalle finali Nba, un risultato che nessuno si sarebbe aspettato per questi Hawks, che però senza il loro leader hanno dato una risposta convincente.

Per i Bucks a pesare come un macigno è l'infortunio subito da Gianni Antetokounmpo nel corso del terzo quarto. Il due volte MVP ha provato a stoppare un lob per Clint Capela ma è ricaduto male sulla gamba sinistra, lanciando immediatamente un urlo di dolore mentre si accasciava a terra, dove è rimasto per diversi secondi.

Accompagnato dagli applausi del pubblico di Atlanta è poi uscito dal campo portato a braccia dal fratello Thanasis, pur provando a mettere peso sul piede.