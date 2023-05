Basket: playoff Nba, Booker e Durant trascinano Phoenix, Denver ko 129-124 e serie sul 2-2

Phoenix, 8 mag. – (Adnkronos) – Phoenix sfrutta il fattore campo, batte Denver 129-124 e pareggia sul 2-2 la serie di semifinale della Western Conference Nba. La sfida rimane equilibrata per tre quarti, ma i Suns trovano un contributo insperato da parte della panchina (40 punti contro gli 11 di quella dei Nuggets) e segnano 20 punti in contropiede contro i 10 degli ospiti, ringraziando come sempre il contributo delle loro due stelle. Devin Booker gioca un’altra gara spaziale in termini di realizzazione e di efficienza, segnando 36 punti con soli quattro errori al tiro (14/18 dal campo di cui 3/4 da tre) con 5 liberi a segno su sei tentati, ma soprattutto distribuisce 12 assist per i compagni quando la difesa di Denver tenta disperatamente di raddoppiarlo per evitare che li batta da solo come successo in gara-3. Purtroppo per loro non è bastato, anche se ora Booker dovrà giocare così anche in Colorado.

A dare man forte a Booker non poteva che essere Kevin Durant, che pareggia il bottino del giovane compagno di squadra con 36 punti realizzati grazie a un ottimo 11/19 dal campo (2/4 da tre) e 12 liberi a segno su 13. Alla produzione offensiva aggiunge anche 11 rimbalzi, 6 assist, 2 recuperi e una stoppata in 44 minuti di gioco, facendo le veci anche di un resto del quintetto non esaltante (8+8 per Ayton, 5 punti per Payne e 3 per Okogie).

Il jolly pescato da coach Monty Williams diventa allora Landry Shamet, che si fa trovare pronto sugli scarichi di Booker (che non segna neanche un punto nel quarto quarto ma distribuisce 4 assist) e segna 14 dei suoi 19 punti nel solo quarto periodo, realizzando quattro triple dal peso specifico incalcolabile. I Suns hanno anche 8 punti a testa da Terrence Ross e Jock Landale e 5 da TJ Warren in una serata da 13/29 dalla lunga distanza.

I Nuggets non riescono a conquistare la vittoria in trasferta nonostante una prestazione assolutamente dominante di Nikola Jokic, che firma il suo nuovo massimo in carriera ai playoff con 53 punti tirando un assurdo 20/30 dal campo con 2/4 dalla lunga distanza e 11/13 dalla lunetta, aggiungendo anche 11 assist alla sua produzione offensiva in meno di 40 minuti. Il quintetto di Denver chiude tutto in doppia cifra con Jamal Murray che ne mette 28, le ali Gordon e Porter Jr. che ne aggiungono 11 a testa e Kentavious Caldwell-Pope da 10, ma non basta per il 3-1.

Un episodio tanto curioso quanto importante capita sul finire del secondo quarto quando il proprietario dei Suns Mat Ishbia ha preso il pallone in mano dopo un tentativo fallito da parte di Josh Okogie di tenerlo in campo. Cercando di recuperare velocemente il pallone per battere la rimessa, Jokic è andato a spingere il proprietario sul petto con il gomito, facendolo arretrare di qualche passo e provocando un mezzo parapiglia. L’incidente è valso a Jokic un fallo tecnico, discretamente importante visto il finale punto a punto disputato dalle due squadre.